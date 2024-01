De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 2 de enero de 2024, p. 7

La precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que pide que en los nueve meses que le restan a su administración se dedique a gobernar, y sobre todo deje de reírse de la gente .

En la misiva publicada en sus redes sociales demanda al jefe del Ejecutivo que no se burle de las víctimas y que no actúe como si nada pasara, que no criminalice a los jóvenes. Además, le solicitó dejar de decir que todo está requetebién, dejar de mentir diciendo que no hay problemas, no invente datos, pero sobre todo deje de tomar a broma la seguridad .

Agregó que este año cumpla con sus funciones porque la situación no está para chistes y los problemas no se solucionan con refranes .