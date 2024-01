Fue en Estados Unidos 2016, en la Copa América Centenario, donde Chile humilló 7-0 a México en cuartos de final. El técnico Juan Carlos Osorio y millones de aficionados fueron testigos de la paliza al portero Guillermo Ochoa, era la viva imagen de la desolación… Anclado con grilletes y dólares a la Concacaf, el Tri ya no asistió a las ediciones Brasil 2019 y 2021... De panzazo, y con polémico arbitraje en la vuelta contra Honduras, se clasificó a la edición 2024.

El seleccionador Jaime Lozano, pese a la escasez de jugadores locales talentosos, carga desmesurada responsabilidad hacia la justa, debe llegar a las fases finales porque las circunstancias apremian, hay un Mundial en puerta, es en condición de coanfitrión, y apenas han pactado un par de juegos relevantes de ensayo, Uruguay y Brasil... En realidad no sólo él danza en la cuerda floja, también los otros técnicos locales de la Liga Mx, hoy se cuentan con los dedos de una mano.

A los de pantalón largo no les importan ni técnicos ni jugadores locales. No es su drama. Están enfrascados en locas compras navideñas (¡más foráneos!), como si de veras quisieran sacar de la mediocridad a sus equipos. En realidad lo hacen por mera costumbre, por el negocio de traficar piernas... Sonríen de oreja a oreja escuchando esa voz que desde el inconsciente les grita “no hay descenso, no hay descenso, no hay…” Cero riesgo de que sus franquicias se devalúen.