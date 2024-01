Evidentemente, la abundante cosecha en el quinto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hombre inteligente, preparado y honesto, no es producto de la casualidad, sino consecuencia de tener ideas y proyectos factibles, conocimiento pleno de la realidad y voluntad inquebrantable al enfrentar la adversidad. En otras palabras, cosechamos buenos frutos por haber sembrado semilla selecta, en tierra fecunda y con la guía, pasión y talento de un político de talla universal que no escatimó esfuerzo ni tiempo para cumplir su misión histórica: rescatar la patria a las puertas del infierno.

Le espera una infamia sin fin, como la de otros seres tristemente célebres radicados en el recinto histórico del luto y el dolor. La memoria espantosa de sus actos le acompañará por el resto de sus días. Él, tan afecto a citar pasajes del Antiguo Testamento en su oratoria para sonar terrible y apocalíptico, entenderá que no habrá ya blindaje ni soberbia, ni siquiera arrepentimiento, que borre la marca de Gaza de su frente, para aversión y rechazo de la mayoría de los seres humanos.

Anselmo Galindo

Urge aprovechar apertura de archivos sobre los 43 normalistas

Resulta imprescindible retomar el espacio que abrió el gobierno federal con el fin de acceder de inmediato –entre el 4 de enero y el 4 de marzo de 2024– para conocer directamente la documentación contenida en aquellos archivos que den cuenta de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Es evidente que se tienen que conocer a profundidad los expedientes del crimen perpetrado hace 11 años. Su esclarecimiento debe continuar mediante la búsqueda de la documentación que arrojen los archivos de la Defensa Nacional, y de los entonces Cisen y la Procuraduría General de la República. Aunado a lo anterior, consultar la información que tengan los archivos de la policía y el gobierno municipal de Iguala, así como los del gobierno de Guerrero.

Hay que considerar también acceder a otras fuentes, no menos importantes, como son las digitales que están almacenadas en computadoras gubernamentales y conocer las grabaciones de las llamadas que desde sus teléfonos celulares dejaron rastro los señalados como culpables y que no sólo provienen del crimen organizado, sino de personajes y ex funcionarios no gratos.

Mario Trujillo Bolio, historiador

Aviso

Pide solidaridad con Nabor Garrido

A Nabor Garrido, uno de los fundadores de La Jornada, los médicos le descubrieron un tumor canceroso en el riñón derecho, el cual le ha causado una seria complicación pulmonar que le dificulta la respiración y le impide trabajar. Requiere hospitalización urgente, pero no cuenta con recursos económicos. Quienes deseen solidarizarse con él pueden hacer sus donaciones en el sitio https://donadora.org/cancer-rinon-nabor.

Gracias.

Humberto Musacchio