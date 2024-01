▲ Frank (a la izquierda en la imagen), quien de pescador cambió a ser paseante de turistas en el lago Capoey, en las cercanías a las instalaciones de Exxon, asegura que no quiere ser venezolano. Foto Jorge Enrique Botero

Este anuncio se produjo apenas un par de meses después de que la petrolera estadunidense Exxon revelara el monumental éxito en sus exploraciones, tanto en tierra firme como en las aguas marítimas, frente a las costas del apetecido territorio en disputa. Expertos internacionales han pronosticado que el hidrocarburo de Guyana podría convertir a la única nación anglófona de Sudamérica –hoy situada junto con Haití entre las más pobres del hemisferio– en una potencia económica con ingresos per cápita similares a los de países árabes.

Frente a la base militar, un guardia sonriente y amistoso me pide que no tome fotos y asegura que no hay oficiales para contestar preguntas. “Holidays”, dice. Más de la mitad de la guarnición castrense la ocupa una enorme cancha de cricket de césped cortado a ras, rodeada de tribunas y enormes torres de iluminación. Nada de cañones ni tanques de guerra ni camiones anfibios. Baccus asegura que tampoco tienen pista aérea, pero asegura que es un gran placer jugar cricket en aquel terreno.

Mientras rodeamos la base, recuerdo a Nazima Raghubir inclinada sobre el mapa de su país, explicando con un lápiz que, si Venezuela se atreviera a atacar, tendría que hacerlo en el extremo noroccidental del Esequibo, muy lejos de la Región 2 y más aún de Georgetown. El ejército de Guyana tiene 3 mil soldados , comentó Raghubir.

Unos 30 kilómetros al oeste están las aguas del gran lago Capoey, en cuyas orillas comienzan a elevarse elegantes resorts para atender la creciente demanda de funcionarios y ejecutivos de la Exxon, quienes se mueven por la región en pequeños helicópteros.

Frank tiene 60 años y ha sido pescador toda la vida, pero ahora usa su pequeña lancha para pasear turistas por el cuerpo de agua. Le pregunto sin preámbulos si quiere ser venezolano, es decir, si aceptaría la reciente oferta del presidente Maduro. Me mira con mezcla de sorpresa y enojo y contesta: De ninguna manera . Dice que todos los habitantes de Esequibo son guyaneses, y agrega que este territorio pertenece sin ninguna duda a Guyana . Se queda pensativo unos segundos y sigue hablando.

En 1973, yo era un niño, estudiaba en Georgetown y a todos los alumnos de la escuela nos llevaron a saludar con banderitas de Cuba a Fidel Castro. Él le dijo a Linden Forbes Sampson Burnham (primer ministro guyanés de la época) que apoyaba a Guyana frente a los reclamos de Venezuela.

Relata que, muchos años después, en 2004, vio en la televisión a Hugo Chávez de visita en Guyana diciendo que un diferendo no podía volver enemigos a los dos países. Y mire ahora, periodista: nuestro mar parece un campo de batalla .

Me despido del viejo pescador pensando que he obtenido una prueba más de que la política es cambiante , y emprendemos camino en busca de venezolanos que vivan a este lado del río.

Ángel y Vanessa viven hace 14 años en Esequibo, hace tiempo se convirtieron al islam y tienen un bar en el puerto, a orillas del gran afluente. Tal vez somos los únicos musulmanes del mundo que venden licor , dice ella mientras me destapa una cerveza. Abogada penalista, Vanessa es andina, de Trujillo, Ángel nació en el estado Bolívar y tienen un hijo llamado –cómo no– Mohammed. Yo, Vanessa Torres, no apoyo que el gobierno de Nicolás Maduro venga a destruir lo que muchas personas hemos construido con esfuerzo. Aquí está el futuro de mi hijo, él tiene acceso a una buena educación, así que le pido al gobierno de Guyana que no se deje quitar ni un centímetro de estas tierras .