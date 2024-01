▲ Miles de pobladores de tres municipios de la sierra no cuentan con atención médica debido a que no ha sido concluido el nuevo hospital en el poblado de El Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande de Guerrero. Foto Sergio Ocampo

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de enero de 2024, p. 22

Atoyac de Álvarez, Gro., El gobierno estatal no cumplió su compromiso de entregar el hospital comunitario que sería inaugurado el pasado 23 de diciembre en El Paraíso, en este municipio de la Costa Grande de Guerrero, aun cuando miles de usuarios lo necesitan, denunciaron pobladores, autoridades ejidales y trabajadores de la unidad de salud del poblado.

(El nosocomio) está en obra negra; se pretende que atienda a 9 mil 300 habitantes de El Paraíso y demás comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan y de Heliodoro Castillo, en especial a los pacientes de urgencias y mujeres que ya vienen en trabajo de parto, lo cual es imposible , dijo una trabajadora que pidió el anonimato.

En entrevista, dijo: En este lugar sólo laboramos dos médicos y tres enfermeras. No hay más personal. Es urgente que nos atiendan, queremos más médicos. Laboramos de ocho de la mañana a las seis de la tarde; el personal está muy cansado. Se requiere abrir turnos vespertino, nocturno y de fin de semana , añadió.

Aseguró que los fines de semana se cierra la clínica; si llega una mujer de la sierra en trabajo de parto en la madrugada, la atendemos, pero no se nos paga. No tenemos medicamentos, no hay antibióticos; para esta temporada invernal no se surtieron, sólo nos mandaron metformina, glibenclamida y pocos antibióticos, pero no lo necesario .