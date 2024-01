Con Blades, los asistentes bailaron al ritmo de melodías como Decisiones, Arayué, Buscando guayaba, Paula C. y Ojos de perro azul (compuesta por Rubén a partir de un cuento de su gran amigo Gabriel García Márquez), con pasos elegantes y vueltas frenéticas. Los improvisados bailarines formaron varios círculos entre la multitud que los fotografiaba y animaba.

Blades mantuvo continua comunicación con sus fieles seguidores, quienes llevaban fotografías y playeras con su rostro, además de que se adueñaron de los lugares más cercanos al escenario y celebraron cada canción que el panameño tocó, acompañado por sus maracas pintadas con los colores de la bandera de su país, al tiempo que saludaba a un dron que sobrevolaba el sitio.

Siguieron los temas Las Calles, País portátil, Tambor, Juan Pachanga y El padre Antonio, momento en que el cantante dedicó el tema Amor y control al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Queremos agradecer al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Cultura, a toda la producción y a todos los trabajadores que han estado envueltos en este espectáculo. Este concierto se está viendo masivamente en México y en Internet. Es un regalo que hace México al mundo , explicó.

Recomendó a los jóvenes participar en la administración pública y argumentó: “Mucha gente me dice ‘Rubén, yo no quiero entrar en eso porque es muy sucio’, pero se tiene que entrar y sacar al corrupto; alguien tiene que manejar el bus. Trabajé cinco años en el gobierno de mi país, no por un partido, por mi país”.

Minutos antes de la media noche la música se detuvo por un momento con la cuenta regresiva realizada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, quien anunció la llegada del Año Nuevo.

Bajo los fuegos artificiales, los asistentes se dieron abrazos, para que después continuara el recital. En el tumulto, niños en los hombros de sus padres o una que otra seguidora arriba de un banco plegable no dejaban ver a quienes se encontraban más atrás.