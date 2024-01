Tras recibir una llamada para cobrar el seguro de su hermana, Lupita depositó en una tarjeta de Oxxo el dinero que le prestó una vecina, sin colgar el teléfono de la casa para evitar un bloqueo. Cuando regresé, ya habían colgado y ya no me pude comunicar con ellos .

El hackeo de sus redes sociales, por su parte, provocó que a nombre de Héctor, los delincuentes solicitaran a sus familiares y amigos dinero por una emergencia que tenía y fuera depositado en la cuenta 058597000059953948 de Banregio.

Comentó que las llamadas de sus contactos lo alertaron y les envió un mensaje para que no cayeran en esta estafa, aunque no denuncié porque no investigan y sólo pierdes tiempo .

La policía primera Marisol Sánchez, de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que en esta temporada la suplantación de identidad es uno de los principales ciberdelitos, con 60 por ciento de las denuncias que reciben.

Compartir información en redes sociales o al recibir una llamada, o el uso de documentos oficiales que fueron fotocopiados en papelerías o negocios con servicio de Internet permite a estas personas atentar contra el patrimonio de la gente, sobre todo adultos mayores, quienes son más vulnerables al desconocer un poco la tecnología, señaló.