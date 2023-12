E

l pasado 26 de diciembre falleció en una clínica de Monterrey quien fuera próspero empresario minero, promotor del beisbol y los toros, ganadero de reses bravas, funcionario público, empeñoso candidato y senador de Morena por Coahuila, ingeniero Armando Guadiana Tijerina, a los 77 años de edad. De poblado bigote y amplia calvicie que ocultaba con finas tejanas, fue un destacado representante de la norteña cultura del esfuerzo, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde con una beca obtuvo el título de ingeniero, la maestría en Ciencias y una especialidad en investigación. Diputado local y director general del Catastro de Coahuila, aspirante en dos ocasiones a la gubernatura de ese estado y otra a alcalde de la ciudad de Saltillo. Luego de militar 40 años en las filas del PRI, obtuvo una senaduría por Morena, cargo donde tampoco logró influir para que se levantara la prohibición de las corridas en la entidad tras sus diferencias con los gobernadores Moreira. Humberto y Rubén Moreira, vergüenza nacional para los priístas , decía el desplegado a una plana en periódicos de circulación nacional publicado por Guadiana en 2012, donde exigía al primero una explicación del destino de la deuda de su gobierno por 35 mil millones de pesos que, a la postre, en este país nadie supo adónde fue a parar.