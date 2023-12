Muchos deportistas han dado positivo a ese tipo de sustancias en cantidades congruentes con la ingesta de carne contaminada. Y a todos se les ha tratado con comprensión, en cambio a Nery lo juzgaron de una forma muy severa , considera Brito.

En 2018, en la revancha de Yamanaka, el mexicano no dio el peso pactado y llegó con más de dos kilos del límite, por lo que perdió el título y fue sancionado de por vida para pelear en Japón.

Esta contienda genera tanta expectación, que le levantarán la sanción para que pueda pelear allá contra Inoue , afirma Brito; sí fue su culpa, pero la sanción también fue excesiva. Ahora, por el nivel del combate, le quitarán ese castigo para que pueda volver a pelear en el país asiático .

Enfrentar al dos veces monarca indiscutido y hoy candidato a ser reconocido como el mejor libra por libra, como se designa al mejor peleador de todas las categorías, es la oportunidad que necesita Nery para volver al primer plano.

“Inoue sólo ha enfrentado a un peleador de élite, con Nonito Donaire, pero los demás han estado muy por debajo de su calidad. No es su culpa que los monarcas de la división no estuvieran a la altura, pero con Nery será distinto. Luis tiene una gran carrera y ha peleado con lo mejor de su peso, ha salido a exponer. El Pantera está muy motivado y ya nos dijo: ‘se va él o me voy yo’, pero no quedamos los dos en pie”, advierte Brito.