Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 31 de diciembre de 2023, p. 9

En el futbol de Costa Rica, el número de entrenadores mexicanos que dirigen clubes de Primera División (cinco) supera paradójicamente al que existe en la Liga Mx (cuatro). En la mayoría de los casos exis-te la creencia de que el prestigio en el futbol ya no sólo se gana con resultados y conocimiento en la formación de jugadores, sino también con una labor de resistencia en organizaciones donde proliferan los representantes.

Si hay 10 promotores en el mercado y nueve deciden hablar mal de un técnico, sólo porque no trabaja con ellos, todo es más difícil , afirma a La Jornada Mario García, campeón con el Atlante en la Liga de Expansión y ahora al frente del Sport Cartaginés en Centroamérica. Más que analizar otros factores, hoy vienen más extranjeros a nuestro futbol porque dicen que son españoles o portugueses, y ya por eso creen que saben más que nosotros .

García, de 56 años, consiguió con los Potros tres campeonatos desde 2020 (dos de Liga y un Campeón de Campeones), pero no pudo lograr su regreso al máximo circuito. Al seguir cerrado el ascenso y descenso, y no saber hasta cuándo puede volver, nuestro trabajo muchas veces es menospreciado , agrega sin ocultar su sorpresa por la cantidad de ex futbolistas nacionales que lideran proyectos en la Liga Promérica costarricense.

“La única manera de crecer es salir de ese ‘corralito’ familiar, ganar en resultados y crecer en nuestra labor, porque nadie contrata a un técnico para perder”, sostiene Juan Francisco Palencia, rival de García al frente del Sporting de San José e integrante del grupo de mexicanos que integran Andrés Carevic (Alajuelense), Héctor Pity Altamirano (Herediano) y Javier San Román (Municipal Grecia), cuyas opciones de trabajo en México cada vez fueron menos