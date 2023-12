Esta novela está concebida a modo de tapiz en el que las experiencias y el autodescubrimiento revelan al lector que la existencia siempre está llena de momentos y lecciones que macarán. Además, gracias a que las cosas rara vez salen como se planean, su propia vida puede ser la novela más inolvidable. Los veranos suceden tanto en La Paz, Baja California, como en Albuquerque, Nuevo México, Gijón, Asturias, y la lcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, en fechas que van de 1976 a 2020, en plena pandemia y su consecuente encierro. Son instantes claves vividos por el autor con sus respectivas emociones, esperanzas, alegrías y tristezas. Benito Taibo ha dicho: todo lo que sucede en este libro es real, excepto lo que no lo es . Las lecturas literarias del protagonista son un tema siempre presente.

Autor: Petros Márkaris

Editorial: Tusquets Editores

Serie: Kostas Jaritos

Mentiras. Paisajes tentativos

El protagonista del libro fotográfico más reciente de Juan Rafael Coronel Rivera es el concepto de la montaña visto mediante circunstancias que no son precisamente eso, como los montículos de arena que usan los albañiles. En las imágenes, todas en blanco y negro, no hay nada construido: todas las composiciones fueron encontradas en la calle. Aunque se trata de algo universal, el curador, escritor, poeta y fotógrafo observa que, sobre todo en México, almacenamos en montañas. En otros lados, cuando llegan los materiales los guardan en anaqueles. Aquí, cuando arriban, sobre todo para obras de construcción, por lo general lo acomodamos en forma de pequeños cerros de lajas o piedras. Eso me llamó mucho la atención, entonces empecé a fotografiarlo . Al tomar las imágenes percibió que había un homenaje a todas las montañas.

Autor: Juan Rafael Coronel Rivera

Editorial: Talamontes Editores

Mandrágora

En esta obra ganadora del Premio Nacional de Novela Gráfica 2021, el autor, con sus ilustraciones, nos lleva a recorrer el mismo camino de mujeres que cada día sufren por el desconsuelo, la incertidumbre y la esperanza de encontrar pistas de algún familiar desaparecido por el crimen organizado. Con la historia de Carmen, protagonista de esta novela, que busca a su hijo y a los de muchas otras mujeres de su comunidad, con la ayuda de Pancho, un perro solitario que encuentra en su andar, Moyao, no sólo nos acerca a un hecho lamentable que se repite en diferentes zonas del país, sino que también aborda la solidaridad y lazos que se forman entre las familias que comparten la tragedia.

Autor: Santiago Moyao

Editorial: Tierra Adentro / FCE

Las siete cabritas

Esta obra es una mirada a través de la vida de siete mujeres memorables en la historia de nuestro país: las pintoras Frida Kahlo, Nahui Olin y María Izquierdo; las escritoras Pita Amor, Rosario Castellanos y Elena Garro, así como a la narradora Nellie Campobello.

El título es una referencia al temperamento de las mujeres, como explica la autora, quien a través de memorias narra cómo cada una desafió los papeles de género del pasado y generaron controversia tanto en sus obras como en sus vidas privadas.

Hasta el día de hoy, sus legados son referencias que inspiran a las mujeres en las artes, y este libro conecta al lector con esas creadoras, que caminaron en una sociedad diferente.

Autora: Elena Poniatowska

Editorial: Seix Barral

[email protected]