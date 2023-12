Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 31 de diciembre de 2023, p. 23

Jóvenes que se presentan como parte de la red de apoyo del equipo de campaña del precandidato único de la coalición Va X la Ciudad de México a la jefatura de Gobierno, el panista Santiago Taboada, entregaron despensas en casas de las colonias Narvarte, Moderna, Nativitas y Portales, en la alcaldía Benito Juárez, tras solicitar a los residentes la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, a la que le toman una fotografía.

Durante la entrega de bolsas con alimentos no perecederos, una pasta dental con cepillo de dientes y un paquete de papel higiénico con cuatro rollos, solicitaron a los residentes que convenzan a otras cinco personas para que apoyen al ex alcalde.

Adriana Rivera, habitante de la calle Yácatas, en la Narvarte, dijo que el viernes a las 14 horas un grupo de jóvenes –mujeres y hombres– tocaron la puerta de su casa, llevaban las bolsas azules en las que se lee: Santiago Taboada, jefe de Gobierno, precandidato. El cambio que queremos. Propaganda dirigida a militantes de Acción Nacional , y una lista.

La verdad es que no está padre que estén comprando así el voto, por dádivas. Dijeron que incluso iban a pasar mensualmente, no dijeron por cuánto tiempo, pero sí que con despensas, pero yo no soy militante del PAN.

Comentó que acudirá al INE para presentar una queja por la fotografía que tomaron a su credencial, al referir que vecinos que residen en las calles Uxmal, San Borja, Anaxágoras y Doctor Vértiz confirmaron que las brigadas también les entregaron las bolsas con despensas.

Entrevistada en su casa, dijo que no le dieron trípticos, sólo se refieren a Taboada y al diputado federal del PAN Luis Mendoza, aunque no mencionaron que aspira a ser alcalde en Benito Juárez. “Yo les dije que nos tenía abandonados porque las calles están sucias; llevo prácticamente un año pidiendo la poda de los árboles y desazolve, pero tampoco han venido. En el lugar donde trabajo, en la colonia Del Valle, también he pedido podas y no han ido.