L

os fines de año ponen a muchos a examinar lo que sucedió e, incluso, a evaluarlo. Siempre me he preguntado cómo es que se tasan esos pasados 365 días. ¿Desde lo personal, lo corporativo, lo nacional? ¿Desde lo escandaloso o desde lo memorable, si es que eso todavía existe? Un conocido, cuya sabiduría es aún una incógnita, me respondió al preguntarle cómo estaba: Vendí 2 por ciento más este año . Para borrarme esa respuesta de la cabeza, traigo en este instante lo que escribió Claudio Magris: Al atravesar el mundo, dejamos pedazos de nosotros mismos en lugares y paisajes, pero también en el corazón y los ojos de algunas personas, como jirones de un vestido rasgado por arbustos espinosos durante una carrera para escapar . Los años deberían evaluarse por esos jirones que dejamos en los ojos de otros.

Pero si hubiera que evaluar mi año desde lo individual, quizá diría que simplemente sucedió. Nada de lo bueno que fue dependió enteramente de mí, y lo malo casi podría decirles que ocurrió, así, sin más, como la vida, los dioses, la suerte, los accidentes, lo contingente. En nuestra cultura, lo contrario del fracaso no es el triunfo o el éxito, sino ganar. No gané nada este año, porque no vivo en una competencia. Mi cuerpo, como cada año, falló varias veces. No supe responder a varias preguntas, como siempre me ocurre. Malinterpreté muchas veces las intenciones ajenas, como me sucede desde niño. Escuché elogios, pero sólo se me quedaron las críticas, como me sucede desde la adolescencia. Dirían uno de esos entrenadores de vida que son puntos de mi personalidad que tendría que arreglar con respecto a quién sabe quién que vivió bien , con excelencia y calidad , como si fuéramos el motor de un coche. Pero estoy ya en la edad en que ha dejado de preocuparme por mi identidad y me angustio más por mi mortalidad. A eso le llaman madurar , supongo.