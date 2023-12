Imagínense, utilizar el discurso de la libertad y después impedir la libertad, negarla, condicionarla pero así son. La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, decir una cosa y hacer otra , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al criticar las políticas instauradas en Argentina. Consideró que las organizaciones sociales deben protestar de forma pacífica para no caer en la trampa de la violencia porque ahí sí: ¿qué tienen ellos?, la fuerza bruta, no la razón, entonces se imponen con la fuerza, que es el terror .

Sugirió a las organizaciones sociales en Argentina no apartarse de una estrategia de resistencia civil pacífica, que además de ser muy eficaces no pone en riesgo a la gente porque no confronta, porque por lo general la derecha es muy autoritaria y quiere someter las movilizaciones generando miedo. Debe evitarse, añadió, el acoso.

Aunque mencionó que no era la idea involucrarse en la vida interna de Argentina, derivó en críticas a las reacciones no sólo oficiales sino también a la cobertura mediática que se guía por los intereses creados. Pero no van a poder, no funciona el autoritarismo, enfatizó. Es cosa de no caer en la trampa de la violencia, porque ahí sí, la gente se abstiene, se inhibe cuando hay mano dura. Eso han sido las dictaduras en Argentina y en Chile. Entonces, no hay que caer en eso, evitar la confrontación .