Rico Rico se desempeñó como presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad cuando ocurrieron los hechos, por lo que él y Juan Collado fueron detenidos y acusados por la Fiscalía General de la República; sin embargo, en la apelación el tribunal colegiado resolvió que no se acreditaron los delitos imputados, como en su momento lo señalaron los abogados del empresario, quienes aseguraron que su cliente era inocente de los cargos tal y como lo estableció un primer peritaje de la delegación de la FGR en el estado de Querétaro.

El empresario, quien había estado preso en el Reclusorio Norte –en donde Juan Collado también había permanecido encarcelado, pero del cual salió tras obtener un cambio de medida cautelar en septiembre pasado–, fue liberado de manera inmediata y durante la madrugada dejó las instalaciones carcelarias.

En su sentencia, los integrantes del primer tribunal colegiado consideraron que no se cumplieron los requisitos que marca la ley respecto de la acusación de delincuencia organizada, ya que la conducta no era reiterada y los recursos involucrados en la compraventa del inmueble que ahora se ha convertido en un centro comercial, no tenían origen ilícito.