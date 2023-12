Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 30 de diciembre de 2023, p. 5

El fanatismo conservador, con el negocio de las farmacéuticas detrás, ha atraído a la gente para comprar las vacunas contra el covid-19 importadas de Estados Unidos, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya se tiene garantizada la vacuna para el covid a todos, ¡ah!, pero no les gusta porque ‘no me vayan a inyectar el comunismo si me vacuno Abdala, Sputnik, o ahora que va a estar la Patria, mejor con las farmacéuticas famosas’”, expresó.

Durante la conferencia matutina en la que se presentaron detalles de la megafarmacia que comenzó a operar ayer en Huehuetoca, el mandatario indicó que en este nuevo almacén habrá incluso los biológicos para el covid, lo que le dio pauta a ironizar con la compra y aplicación de vacunas de manera privada elaboradas por las grandes farmacéuticas, mencionando que los conservadores tienen al dinero como Dios.