Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 30 de diciembre de 2023, p. 4

Xalapa, Ver., Estamos agradecidos por la hospitalidad de la gente, por la comida y por todo el apoyo que hemos recibido, que Dios se los pagué , expresó Belkys Romero Reyes, uno de los integrantes de la caravana de migrantes que transita por territorio veracruzano, en su camino a la frontera de México con Estados Unidos.

Después de pernoctar en Nogales, ayer en la mañana el contingente continuó su travesía; se esperaba que en las siguientes horas llegue al municipio de Acultzingo, a las Cumbres de Maltrata y de ahí a Tehuacán, Puebla, donde buscará descansar y posteriormente seguir su ruta.

Entre los 128 niños, 220 mujeres y 185 hombres, viajan personas como Jenifer Pérez, originaria de Honduras y madre de tres hijos, quien decidió dejar su país después de que un huracán destruyó su vivienda.

Cuando estuvieron los huracanes en Honduras perdí mi casa y todo lo que tenía, estuve alquilando por un tiempo, pero no es fácil con tres hijos (de 10, 7 y 2 años), por eso decidimos migrar , contó.