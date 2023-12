Algo más: de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, entre 2012 y 2018 Grupo Fármacos Especializados por sí solo vendió 106 mil 813 millones de pesos, 35.2 por ciento del total de medicamentos adquiridos por el IMSS y el Issste (ídem). Le siguen, como los principales proveedores de medicamentos: Farmacéuticos Maypo, con 35 mil 149 millones de pesos, así como Distribuidora Internacional de Medios y Equipo Médico, con 34 mil 620 millones en el mismo lapso. Grupo Fármacos Especializados y Distribuidora Internacional de Medios y Equipo Médico aparecen como los proveedores más recurridos por el gobierno pasado, no sólo para medicamentos, sino para material de curación (ídem).

En el inicio de su gobierno, en marzo de 2019, el mandatario mexicano denunció que una de las negras herencias del régimen neoliberal fue el desastroso abasto de medicinas para el sector público, “lo que constituye lo peor en el sector salud, no sólo por su carencia en hospitales –pese a la inversión de 93 mil millones de pesos–, sino por la concentración de empresas que los suministraban. En 2018, los institutos del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado gastaron 54 mil 940 millones de pesos (en dicho abasto ), 64 por ciento de los cuales sólo para tres proveedores. Es pésima la calidad del servicio que se ofrece en los centros de salud públicos. Es uno de los problemas más importantes que tenemos y que vamos a resolver más temprano que tarde” ( La Jornada, Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia).

Cómo no estar verdes de coraje, cuando a ese grupo de capos le desmantelaron el jugoso negocio que acapararon durante tantos años. Y ante tal panorama, ayer el presidente López Obrador inauguró la megafarmacia para el bienestar, posiblemente la más grande del mundo , en el entendido de que lo hace “sin corrupción, porque todo esto lo manejaba una mafia. Era un comercio impregnado de corrupción e influyentismo, empezando porque 10 empresas vinculadas al gobierno vendían 100 mil millones de pesos al año, que ni siquiera eran laboratorios, pero tenían buenas agarraderas… De ahí la gran inconformidad y los ataques, pero nosotros no tenemos la piel de gallina; llevamos tiempo luchando por nuestros ideales, por nuestros principios, y sabemos resistir, más cuando se trata de una causa justa”, porque la salud no es un privilegio, es un derecho .

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, detalló que se adquirieron 4 mil 187 millones de piezas de medicamentos, con una inversión de 219 mil millones de pesos, con un ahorro de 55 mil millones de pesos. Hoy, Birmex, como empresa del Estado, es el único operador logístico de medicamentos y material de curación para las instituciones federales de atención médica .

