Periódico La Jornada

Sábado 30 de diciembre de 2023, p. 20

Pekín. China nombró ayer al ex comandante de la Marina Dong Jun nuevo ministro de Defensa, tras meses de incertidumbre luego del cese desu predecesor Li Shangfu por moti-vos no explicados y de quien no se tienen noticias desde agosto, cuan-do participó en el Foro Chino-Africano sobre Paz y Seguridad.

El diario The Wall Street Journal informó el 15 de septiembre, citando a funcionarios estadunidenses, que Li estaba siendo investigado por corrupción y probablemente abandonaría el cargo.

La incertidumbre que rodea al liderazgo del mayor ejército permanente del mundo se produce cuando Estados Unidos y sus aliados asiáticos resisten el intento de China de imponerse como potencia militar dominante en la región.

Dong Jun, cuyos caracteres chinos pueden traducirse por supervisor del ejército , ejercía desde agosto de 2021 como comandante de la marina. También había ocupado el cargo de responsable adjunto del comando sur del ejército chino, cabeza de la defensa militar en el disputado mar de Chi-na Meridional.