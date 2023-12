Afp y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Sábado 30 de diciembre de 2023, p. 19

Caracas. El diplomático y empresario de origen colombiano, Alex Saab, habló en el podcast del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre las torturas y malos tratos que sufrió durante los más de tres años que estuvo detenido entre Cabo Verde y Estados Unidos.

El empresario aseguró que fue golpeado en la prisión del archipiélago africano: “llegué a tener casi todo el cuerpo morado, me cortaron los brazos (...) me echaban alcohol, agua, me ponían la lámpara en la cara (…) me tumbaron tres dientes (...) me dieron durísimo”.

Saab, nacido en Colombia y naturalizado venezolano, fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde, cuando el avión privado en el que viajaba de Caracas a Teherán, hizo una escala.

En octubre de 2021 fue extraditado a Estados Unidos para ser enjuiciado por acusaciones de lavado de dinero; fue liberado la semana pasada, en el marco de un intercambio de prisioneros.

El empresario era el encargado de la importación de alimentos del programa gubernamental Comités Locales de Abastecimiento y Producción, sobre el que había señalamientos de que había una red de corrupción, acusaciones que siempre negó el gobierno de Maduro, para quien Saab era más bien un héroe que traía alimentos al país en medio de las sanciones estadunidenses.

Venezuela era el objetivo de su arresto

Saab declaró que sufrió torturas durante varios meses, debido a que se negó a otorgar información sobre las rutas de los barcos que llevarían medicinas y alimentos a Venezuela.

Estos tratos, según él, acabaron en octubre de 2020 cuando destituyeron a la directiva de la cárcel, tras una visita de un grupo de derechos humanos.

Afirmó que estuvo meses en una celda oscura y que los oficiales de la prisión le pedían hacer sus necesidades en el mismo balde que debía usar para beber agua.

Lo que hubo después fue presión sicológica , expuso Saab, quien también denunció haber recibido advertencias de muerte.

No ahondó sobre su detención en Estados Unidos tras su extradición desde Cabo Verde, pero señaló que dos días antes de su liberación lo encerraron en una celda de vidrio de 3 por 3 metros sin recibir alimentos ni agua.