Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 30 de diciembre de 2023, p. 23

Xalapa, Ver., Gisela, madre de Crisanto, de 33 años y sordomudo, a quien la Fuerza Civil acusó de viajar en un auto robado y de portar una pistola con la que supuestamente disparó contra ellos, pidió al gobierno de Veracruz que le permitan visitar a su hijo en la cárcel.

Desde que lo detuvieron no puedo verlo. El jueves lo intenté, pero los policías no me dejaron pasar, que según por las restricciones del covid-19, no. Pero me urge, porque él no habla ni oye y quisiera que al verme agarre un poco de consuelo, que sepa que yo no lo estoy dejando solo, que estoy al pendiente de él .

Detención arbitaria

El 11 de diciembre, cuando caminaba para leñar, Crisanto fue sorprendido y retenido por los agentes de la Fuerza Civil, quienes lo acusaron de viajar en un auto robado y de portar una pistola con la que supuestamente disparó contra ellos.