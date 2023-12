La edición Original Source Vinyl posee calidad de audio superior; entre los nuevos tesoros figura la redición del álbum titulado Credo, de la pianista francesa Helene Grimaud, quien interpreta la Fantasía sobre un ostinato, de John Corigiliano; dos portentosas partituras de Beethoven: la Sonata 17, Tempestad y la Fantasía para piano, coros y orquesta; para culminar con la obra que da título al disco que recomiendo con furor: Credo, de Arvo Pärt. El disco se publicó el primero de enero de 2003 y está dirigido por Esa-Pekka Salonen con la Orquesta de la Radio Sueca.

Esta serie está diseñada para audiófilos, nombre con el que se describe a esos locos apasionados de la fidelidad de sonido y que poseen en casa amplificadores McIntosh de bulbos, poderosísimos reproductores y tornamesas, y entre las joyas de la serie de 125 aniversario de la Deutsche Grammophon figura la grabación de las Sinfonías 5 y 7 de Beethoven a cargo de Carlos Kleiber con la Filarmónica de Viena, consideradas por muchos melómanos como las mejores grabaciones de ese repertorio, y eso que existe el referente considerado sine qua non: las grabadas por Wilhelm Furtwängler con la Filarmónica de Berlín.

Dato interesante: de esa serie conmemorativa destinada para audiófilos y cuyos precios superan los 50 euros por disco, ya están agotados muchos ejemplares, entre ellos, precisamente, las grabaciones realizadas por Carlos Kleiber.

Y esto nos lleva a una reflexión melómana: el disfrute de la música se ha democratizado gracias a Deutsche Grammophon, porque muchas generaciones de melómanos han visto pasar el agua bajo el puente. Vale la pena preguntarle, hermosa lectora, amable lector: ¿cuál es su disco favorito de este sello? El mío, por lo pronto, es la grabación de Carlos Kleiber de las Sinfonías 5 y 7 de Beethoven y no me pesa que se haya agotado y no la pueda conseguir.

Soy feliz escuchando esa grabación en Spotify, en mi disco de vinilo y en su edición en disco compacto. No necesito tanto. Tampoco aspiro a ser nombrado entre el selecto club de audiófilos , entre quienes figuran amigos míos muy queridos. Uno de ellos, Humberto Terán, que es el más importante ingeniero de sonido en México y muchos países, y cuyo oficio consiste en grabar conciertos y su condición melómana lo ubica más arriba de los audiófilos, me ha invitado a escuchar música en su sala de conciertos particular, con los dispositivos más sofisticados existentes, y ahí hemos escuchado el disco de Carlos Kleiber con Beethoven y hemos sostenido discusiones fraternas acerca de la escucha de música y llegamos siempre a la conclusión de que la felicidad no depende del dinero y que soy muy feliz con un equipo de sonido barato, como pueden ser igualmente felices los audiófilos con fortunas invertidas en aparatos de sonido.

Las opciones pueden multiplicarse de muchas maneras, por ejemplo, escuchar a Carlos Kleiber interpretando a Beethoven, en Spotify o Apple Music en el teléfono celular, pero con unos audífonos de casco daneses Bang & Olufsen, o bien con unos altavoces Sonos, o bien en cualquier dispositivo a la mano, y siempre podemos alcanzar la felicidad. No importa el medio, lo que importa es la música.

El cumpleaños 125 de la Deutsche Grammophon es motivo de alegría y placer. Disfrutemos. Celebremos.

¡Feliz Año Nuevo 2024!

