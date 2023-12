Este año, el coreógrafo y antropólogo Lukas Avendaño (Oaxaca, 1977) presentó Lemniskata en el Festival Holanda, que se realizó en junio en el teatro internacional de Ámsterdam.

Lemniskata es una instalación escénica que desdibuja el género, un cuerpo que se enuncia colectivo recuperando su lugar en el territorio, y con ello el origen desde sus vestigios.

Como parte del Festival Internacional Cervantino, cuya edición 51 se realizó del 13 al 29 de octubre, se presentaron en Guanajuato la Compagnie Marie Chouinard con su espectáculo Vitalidad radical (extractos)+Henri Michaux: Movimientos y la Beijing Dance Theater, con piezas de su directora y fundadora Wang Yuanyuan.

En julio, el bailarín Isaac Hernández llevó a León, Guanajuato, su espectáculo Expresiones: Tradición, creatividad, innovación, en el que se estrenó en el país la obra The Blake Works II (The Barre Project) del coreógrafo William Forsythe. En el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña del Forum Cultural, también se presentó el New York City Ballet de San Francisco y otros artistas internacionales.

La compañía Última Vez, fundada por el coreógrafo belga Wim Vandekeybus en los años 80, ofreció en julio y agosto presentaciones en San Luis Potosí y la Ciudad de México de la obra Traces.

El mes pasado, el primer bailarín cubano-mexicano Érick Rodríguez se despidió de la Compañía Nacional de Danza y de los escenarios con el ballet Onegin, del coreógrafo John Cranko. En el Palacio de Bellas Artes, Rodríguez interpretó uno de los pocos ballets que tienen a un varón de personaje principal.

En el panorama del butoh, el japonés Ichihara Akihito ofreció talleres y presentaciones con su grupo ELF Dance Project. Akihito, quien también es bailarín principal de la compañía Sankai Juku, estrenó en abril pasado la obra Spiral Quetzalcóatl en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, pieza inspirada en uno de los dioses mitológicos prehispánicos más importantes.

La bailarina y coreógrafa japonesa Yuko Kaseki presentó el 9 de diciembre pasado 9 Steps to Dust, en la que explora los bordes entre muerte y vida, sexo y muerte, deseo e iluminación, fealdad y profunda belleza, a partir del arte pictórico del kusozu. La función, en la que también participó el artista sonoro Fernando Vigueras, se realizó en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del CCB.

En el Salón de Danza de la UNAM, la bailarina de danza butoh Sandra Soto presentó en febrero la obra U Qux Cah Corazón del cielo, en la que recrea la primera narración sobre la formación del universo del libro Popol Vuh. El unipersonal contó con música en vivo de Santiago Maisterra.

El bailarín jalisciense Martí Gutiérrez Rubí comenzó su segundo año en el Junior Ballet de Zúrich. Esa compañía se integra por 14 jóvenes de todo el mundo y sirve de plataforma para que asciendan a otros ballets internacionales.