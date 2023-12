Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Viernes 29 de diciembre de 2023, p. 27

La reciente decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revocar la suspensión decretada por un Juez de Distrito para que no hubiera corridas de toros en la Ciudad de México evidencia el conflicto entre las consecuencias económicas de tal decisión y la aceptación popular de los derechos de los animales. Teoría contra realidad.

Para algunos tratadistas, los derechos de animales son una contrapartida del derecho humano al medio ambiente; para otros, son una derivación. La relación entre ambos es innegable. Esgrimir este derecho ambiental en el tema taurino es una dificultad, porque toda actividad industrial, legal o ilegal, afecta el medio ambiente. Bajo tal perspectiva, habría que reconfigurar la planta industrial y el aparato energético estatal para reencausarlos a la menor contaminación posible. Lo cual difícilmente sucederá y menos servirá para que un juez federal ordene la suspensión de plantas industriales o energéticas.

El día en que se resolvió la revocación citada, hubo manifestaciones afuera del edificio de la Suprema Corte, tanto de organizaciones en pro de los derechos de los animales como de trabajadores y empresarios de la Plaza México (Jornada 6/12/23). La encomiable causa animalista tiene muchos frentes para actuar (criaderos de perros, animales exóticos como mascotas, trafico de animales, etc.), pero en el caso concreto, de prosperar la cancelación de corridas, conllevará a mediano plazo a la desaparición del toro de lidia. Sin plazas para torear, los empresarios taurinos terminarán por cambiar de giro y los toros existentes serán los últimos de su tipo. El contrasentido es claro, en el afán de proteger a estos animales, terminarán por hacer que desaparezcan. La mística de la crianza de tales bestias no es suficiente para dar mantenimiento a los enormes ranchos donde se crían toros ni para mantener a miles de familias que dependen laboralmente de esta actividad, tanto en la crianza, el transporte, en el desarrollo de la temporada de toros (dentro y fuera del coso taurino) y el destino final del cuerpo. Las corridas de toros no pueden ser vistas sólo como un negocio, pero sin duda lo son y están reglamentadas legalmente desde el milenio pasado. Ante la posible extemporaneidad de la demanda, no puede obviarse que es una expresión popular que data de siglos. Más allá de establecer sus aspectos culturales y estéticos, es un negocio legal, como dijo la Segunda Sala.