César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 29 de diciembre de 2023, p. 10

La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de llamar a comparecer a 31 personas, entre ellas Omar García Harfuch, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como mandos y ex mandos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que fueron citados a declarar por el caso de espionaje con el software Pegasus a la periodista Carmen Aristegui.

Al continuar el primer juicio en el país por espiar con dicho malware de fabricación israelí a empresarios, periodistas y ciudadanos, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión presentó de manera formal la petición ante Luis Benítez Alcántara, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur.

Entre las comparecencias programadas estaban la de Noé Ramírez Gutiérrez, ex administrador de Pegasus; Gustavo Salas, ex subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, y Rigoberto García Campos, ex director de información sobre actividades delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, por mencionar algunos.