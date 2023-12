Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 29 de diciembre de 2023, p. 7

Kanasín, Yuc., La precandidata única de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que un crecimiento para todos y no para unos cuantos es posible con los principios de la Cuarta Transformación , tras sostener un encuentro con miles de militantes y simpatizantes en Kanasín.

La precandidata de Morena, PT y Verde Ecologista manifestó que en Yucatán hay un desarrollo desigual que sólo beneficia a unos cuantos, por lo que es necesario abrir paso a la 4T para que la prosperidad sea compartida con los que menos tienen.

Somos humanistas, nosotros no queremos desarrollo sólo para unos cuantos, para nosotros no hay prosperidad si la prosperidad no se comparte y eso es importante en Yucatán, donde ha habido un crecimiento tan desigual; sí hay progreso, pero no sólo lo queremos para unos, queremos distribuir la riqueza, queremos que los que menos tienen tengan la posibilidad de tener una vida digna , destacó.

También desmintió la campaña de desprestigio en Yucatán contra la 4T en materia de seguridad, pues recordó que cuando fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México logró reducir a la mitad la incidencia delictiva, en contraste con Guanajuato, gobernado por el PAN y considerado el estado más inseguro del país.