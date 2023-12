Tras advertir que nuestros adversarios están pendientes y quisieran que no esté la farmacia , insistió que este día quedará lista y comenzará a operar, y de una vez digo a los adversarios que, si entregar medicamentos gratuitos a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista , remató.

No obstante, acotó que el servicio se irá normalizando posteriormente, como ha sucedido con otros proyectos y obras. Va a llegar el día, no pasado el tiempo, sino pronto, muy pronto, que el Tren Maya va a llegar puntual, va a salir y va a llegar puntual; y el Tren del Istmo, lo mismo, y Mexicana, los vuelos, igual, porque vamos hacia allá , añadió.

Tráfico aéreo limitado

Al destacar que la comitiva de funcionarios estadunidenses con la que se reunió el miércoles, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, arribaron al país y despegaron posteriormente desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, defendió que dicha obra fuera inaugurada con un tráfico aéreo limitado en su momento.

“Si no inauguramos en dos años y medio el aeropuerto Felipe Ángeles, pues imagínense, se nos satura el aeropuerto de la Ciudad de México. Teníamos que inaugurarlo a sabiendas de que nos iban a cuestionar mucho, de que no iba a haber tráfico aéreo. Pasó el tiempo, y ya el aeropuerto Felipe Ángeles está funcionando muy bien, ya es el aeropuerto que mueve más carga en todo el país. Llevó su tiempo. Antes decían: ‘No te pares por ahí porque espantan, no hay nadie’; ya no es así”, indicó.