Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 29 de diciembre de 2023, p. 4

El gobierno mexicano “no tiene contemplado ningún plan de contención o ‘muralla’” para detener las caravanas de desplazados. Nosotros tratamos de que sea una migración como establece la ley: regular, en orden, con seguridad, pero desafortunadamente para las organizaciones no gubernamentales es paso libre sin saber que puede haber un accidente y no sabemos cómo se llaman (los afectados, porque) no hay registro alguno , afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yáñez.