Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de diciembre de 2023, p. 3

Para México es fundamental cuidar su relación con Estados Unidos, pero también es importante atender a los migrantes y reducir los riesgos en sus trayectos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al hacer un balance de la reunión que sostuvo con una delegación estadunidense encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken. Ahora más que nunca es indispensable una política de buena vecindad con Estados Unidos, porque ya son muchos los paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos, 40 millones .

Al detallar algunos de los acuerdos alcanzados en el encuentro, mencionó que no se cerrarán los pasos fronterizos ante el incremento del flujo de migrantes, porque el tráfico de mercancías y personas por la frontera es muy intenso. Explicó que el encuentro para analizar la coyuntura de los desplazados surgió ante la preocupación surgida por el incremento en el flujo de extranjeros, pues se llegó al punto en que se detectaron entre 10 o 12 mil diariamente esperando cruzar la frontera.

López Obrador explicó que en su momento esto llevó a que se cerraran aduanas, pasos y el ferrocarril en algunos sitios de estados fronterizos. Y, desde luego, esto afecta el comercio y produce mucha intranquilidad y también es usado políticamente por los opositores . Sin embargo, resaltó que el último reporte sobre la caravana migrante, se redujo su composición de 8 mil a mil 500 aunque desde luego, muchos de ellos optaron por apartarse del contingente.

–¿En la reunión se habló sobre fentanilo... adicciones?

–Casi no, fue más que nada cooperación para el desarrollo y migración, fueron los temas, pero en muy buenos términos.

Destacó que la intensa colaboración en materia migratoria corresponde con los buenos términos de la relación con el presidente Joe Biden. Él es muy respetuoso de nosotros, de México, nada de amenazas de sanciones a México. Él entiende que es un fenómeno que tiene que ver con la pobreza de la gente, de países, que es un problema social y que no se resuelve nada más con medidas coercitivas .

Se acordó la realización periódica de reuniones de alto nivel para evaluar la situación migratoria y otros temas vinculados. La próxima se efectuará en Washington con la participación del gabinete de seguridad. De igual forma, se buscará involucrar a otros países de la región. Se mencionó que México ya tiene acuerdos en la materia con Honduras, El Salvador y Cuba, entre otros, y ha instrumentado programas sociales para coadyuvar en la atención de las causas de la migración en los países donde la gente sale por necesidad.

Elogió la política migratoria de Biden, que se ha caracterizado, entre otros aspectos, por abrir una opción para que los afectados puedan trabajar en Estados Unidos mediante el otorgamiento de visas temporales de trabajo que han llegado a 30 mil mensuales, esto es, más de 300 mil en un año.

Es algo que sus antecesores no habían instrumentado y que ha beneficiado a aquellos que realizan su solicitud en el sitio correspondiente y acreditando el cumplimiento de los requisitos.