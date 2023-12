E

l 25 de septiembre de 2020, escribí en Economía Moral: “si Morena quiere evitar lo que le pasó al PRD–que se acercó tanto a los partidos de derecha que se desfiguró y provocó la ruptura interna que llevó al nacimiento de Morena– tiene que identificarse, hacia adentro y hacia afuera, como un partido de izquierda, lo que obligadamente lo lleva a distanciarse de AMLO, quien se ha acercado a la derecha en varios aspectos”. Hoy que Morena ya tiene candidata a la Presidencia de la República, lo mismo puedo decir de Claudia Sheinbaum (CS) y reiterar lo dicho para Morena. Si CS no se distancia de AMLO, muchas personas podrían verla como su títere. Que no se haya distanciado hasta ahora se puede interpretar como acto de prudencia, pues de hacerlo antes del período oficial de campaña (que empieza el 1° de marzo) podría llevar a AMLO (quien decide todo lo importante en Morena) a remplazarla como candidata. Pienso que a partir del 1° de marzo el bastón de mando estará sólidamente en sus manos y que si en su fuero interno es una persona independiente, y creo que lo es, podrá empezar, sin riesgo, a dar señales de ello a partir de dicha fecha. En mi columna de septiembre 2020 señalé que si Morena no jala a AMLO hacia la izquierda, nadie lo hará . Ahora puedo decir que si CS no jala a Morena hacia la izquierda, nadie lo hará . En política, sin embargo, cuentan mucho los tiempos, por lo cual CS primero tiene que asegurar ganar con amplitud tanto la elección presidencial como la legislativa para poder gobernar cómodamente. Dudo, sin embargo, que para ello necesite aliarse, como lo viene haciendo, con figuras políticas impresentables. En mi opinión, una imagen de Claudia independiente llevaría a muchas personas hoy indecisas a votar por ella. Esas señales de independencia podrían incluso hacer que muchas personas hoy molestas por varias acciones de AMLO, como la militarización, la guerra contra académicos/intelectuales y contra los órganos autónomos, pensaran que CS no seguiría esas tendencias y, por tanto, en votar por ella y por Morena. Antes de marzo, sin embargo, Sheinbaum tendrá que adoptar posturas definidas. En enero los partidos políticos están obligados a registrar ante el INE sus plataformas electorales (PE). No es claro que CS haya asumido el liderazgo en esta materia, como sí lo hizo AMLO en 2018 y 2021. Una PE2024M tibia sería una pésima señal. Por ejemplo, CS ha dicho varias veces en la precampaña que no propone –porque ahora no está permitido proponer–, pero sueña con la generalización a todo el país del programa Mi Beca para Empezar que estableció en la CDMX. Es una beca universal para estudiantes en escuelas públicas desde preescolar hasta secundaria, que permitió que en la CDMX la distribución de las transferencias monetarias gubernamentales fuese más progresiva (mayores transferencias a personas y hogares más pobres) que en el país, donde la redistribución se hizo regresiva (mayores transferencias a hogares y personas de los deciles altos). La PE2024M debería incluir la universalización en todo el país de este programa. Esto no ocurrirá si CS no asume el liderazgo de su redacción.