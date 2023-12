A

lo largo de los años, la única respuesta concreta que ha dado el gobierno estadunidense al creciente flujo migratorio ha sido la construcción de un brutal muro fronterizo con México. Doble cara, como siempre, porque tanto jodió con echar abajo el muro de Berlín –hasta que lo logró– para que en su propia casa mantenga y extienda una línea de contención que nada ha conseguido, salvo la muerte de muchos migrantes en medio del desierto.

No es gratuito que el presidente López Obrador ayer recordara que el gobierno estadunidense lleva 30 años haciendo muros. Imagínense una frontera de 3 mil 180 kilómetros. ¿Cuándo van a terminar de hacer el muro? Llevan como mil 200 kilómetros aproximadamente. ¿Cuánto les falta? , y de cualquier forma los migrantes no dejan de ingresar a su territorio.

La explosiva situación migratoria en su frontera sur llevó al presidente Joe Biden a solicitar la ayuda de su homólogo mexicano, quien detalló que el mandatario estadunidense pide hablar conmigo, preocupado por la situación, porque se llegó a un número de migrantes que no se había visto; creo que 10 mil, 12 mil diarios en la frontera norte (mexicana), y esto llevó a que se cerraran aduanas y los pasos fronterizos, el ferrocarril, en algunos estados fronterizos. Y, desde luego, pues esto afecta el comercio y produce mucha intranquilidad, y también es usado políticamente por los opositores. Entonces, me habló para decirme que teníamos que buscar juntos la solución, como siempre lo hemos hecho, trabajando de manera coordinada, y que le preocupaba lo que estaba sucediendo. Él entiende que es un fenómeno que tiene que ver con la pobreza de la gente, que es un problema social y no se resuelve nada más con medidas coercitivas .