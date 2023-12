Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 29 de diciembre de 2023, p. 15

A unos días de concluir el año, la Refinería Olmeca sigue sin producir 170 mil barriles diarios de gasolinas como prometió la ex titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, en septiembre pasado. Durante el quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ex funcionaria aseguró que a finales de diciembre de 2023 la nueva planta de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya estaría elaborando combustibles automotores (https://shorturl.at/AXY36). No obstante, Octavio Romero Oropeza, director general de la empresa, indicó en una conferencia con inversionistas que sería hasta 2024 cuando la refinería Olmeca empiece a producir.