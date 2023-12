En este contexto, reivindicó el papel de la inversión pública en la recuperación económica y su papel cuando las elevadas tasas de interés impactan en la inversión privada. “¿Por qué sigue habiendo crecimiento si están altas las tasas de interés? Por la inversión pública y por la inversión extranjera. Es combinar; no es decir: ‘Todo al mercado, que desaparezca el Estado’. No: es Estado y mercado”.

No habrá alzas

López Obrador también destacó que el Estado no puede eludir su responsabilidad social.

¿Cómo es que si uno se enferma, tiene uno que ver cómo se alivia, cómo se cura? ¿Y si no hay recursos, entonces no se va uno a atender, no va uno a curarse? ¿Qué, no el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud?

Por otro lado, adelantó que para 2024 no variará la política fiscal, pues no va a haber aumentos de impuestos en términos reales, ni alzas de gasolinas, diésel o la luz. Vamos a continuar con el programa antinflacionario. Ya se restableció el mecanismo que se acordó con las tiendas departamentales para que se mantengan los precios de la canasta básica de 24 productos sin aumentos .