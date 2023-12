No obstante, todo se remonta a su niñez, cuando tenía cinco años. La intención era que la pequeña Lizeth aprendiera a no ahogarse. Realmente ése era el objetivo .

Ninguno de sus papás era deportista. Ambos tuvieron que irse involucrando en el medio.

No me acuerdo mucho, pero mi mamá me platica que en mi primera competencia yo estaba tan nerviosa que fingí estar en-ferma. Ya después de que me animé, me gustó esa sensación, la del público animándote.

Aquella niña de siete años, tiempo después cambió de escuela. Con lo que no contaban sus padres es que le negaron la inscripción a su hija, porque decían que no tenía talento .

Enfurecida, la mamá buscó opciones; así dio con el CODE Jalisco.

Ahí comencé y fui escalando.

Aunque su capacidad para competir en el agua iba en ascenso, tomar la decisión de dedicarse al alto rendimiento no le convencía.

Sí lo veía como un futuro, pero a la vez no tanto, porque todos sabemos que el apoyo en el deporte es muy poco, y realmente los recursos te los da tu familia . Además tenía muy en claro que sus estu-dios no los iba a dejar. Al final los pude complementar; sin embargo, puedo decir que uno no vive muy holgado, es mucho amor al arte. Actualmente recibo más recursos por parte del deporte. Represen-to a Guanajuato y es el que me está apoyando. Con ese dinero puedo dedicarme totalmente al triatlón .

La parte económica, comparte, fue uno de los aspectos por los que decidió dejar las aguas abiertas.

Justamente planteé cambiarme por el poco apoyo que tenía. En este caso la federación de natación casi no tenía dinero para solventar gastos. En aquel entonces yo estaba buscando clasificar a Centroamericanos en 2014 y no lo logré. En esa ocasión la natación me retiró todos los apoyos. Yo ya estaba en la carrera y fue el momento en que dije que no iba a estirar más la mano para pedirle dinero a mis papás , detalló la campeona panamericana en Santiago 2023.

Ya entras en una edad en la que debes empezar a ganar tu propio dinero, y eso no estaba pasando. Justo mi entrenador de ese entonces tenía unos cuantos alumnos en triatlón y comentaba que me veía talento. Me terminó incorporando a su grupo en 2015 y fue cuando la federación me empezó a echar el ojo y a convocarme.

Ocho años después de incursionar en esa disciplina, regresa a una justa veraniega con mayor experiencia y clasificada a escala mundial en el puesto 34.