Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 28 de diciembre de 2023, p. 27

Madrid. El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) recomendó suspender la autorización de comercialización de más de 400 medicamentos genéricos, cuyos estudios de bioequivalencia realizó la empresa Synapse Labs y de los que se desprende que la información aportada es insuficiente.

De acuerdo con la agencia, sólo 35 de las medicinas disponen de los datos requeridos para demostrar la bioequivalencia, por lo que estos sí podrán continuar en el mercado.

Para los demás fármacos no se dispone de datos o no estaban completos, por lo que el CHMP recomendó revocar su venta. Para levantar la medida, las compañías deberán aportar datos alternativos que demuestren la bioequivalencia, ya que los medicamentos cuyas solicitudes de autorización de comercialización se basen únicamente en datos de Synapse Labs no recibirán luz verde en la Unión Europea (UE).