Tatiana Clouthier la aprecio conforme a una amistad no frecuente, pero siempre presente. El centro bajo mi responsabilidad en la universidad pública de Nuevo León ha contado siempre con su valiosa disposición a colaborar en sus actividades. A Alfredo Jalife-Rahme, compañero de planas en La Jornada, lo admiro por su gran capacidad de información y análisis en torno a los temas que suele desarrollar. Ambos protagonizan un lamentable litigio, cuyo primer desenlace fue la detención y prisión de Jalife, por fortuna pronto superadas.

Es difícil opinar en conflictos donde los involucrados tienen que ver con algo tan próximo a uno como son sus amistades y su trabajo. Pero el caso toca fibras íntimas relativas al periodismo, para mí definitorio. Toca aun una de las causas que ciertos mexicanos defendemos: el uso soberano de nuestros recursos naturales; el litio, entre ellos.

El conflicto se inició con el señalamiento de entreguismo respecto del litio –en tono de acusación personal– que hizo Alfredo a Tatiana. La respuesta de Tatiana, política de reconocido nivel, fue denunciarlo por difamación y calumnia, ambas figuras vigentes en el Código Penal de Nuevo León.

Hay quienes puedan sentir rechazo al estilo desenfadado y a veces arrogante y satírico de Jalife. A mí me parece que es saludable en un clima plagado de subterfugios, falsa solemnidad y acartonamiento de numerosos usuarios de la palabra. Con Tatiana llegó al extremo de emplear el juicio ad hominem, algo que, eso sí, me repugna: es uno de esos vicios contrarios al periodismo de opinión que busca explicar, aclarar, orientar y no emitir juicios sumarios sin otro sustento que la descalificación, la embestida acusatoria y/o condenatoria.

Sin embargo, y en descargo de Jalife, sus deslices verbales resultan poco significativos al lado del gran valor cognitivo de sus expresiones. No sólo eso, en un ámbito donde los políticos surfean en un océano de pretensiones democráticas, el denuesto mismo contra ellos debiera ser asumido como parte del juego en que participan. Los políticos tienen demasiados mecanismos e instrumentos de ataque y defensa como para que también una legislación cucufata y atrasada los proteja de lo que ciudadanos y pobladores del ágora puedan manifestar contra alguno de ellos como diatriba, burla, caricatura y otros recursos de la crítica. Con nítida sabiduría, algún autor señaló que una de las condiciones de la democracia es que los políticos no deben enojarse por las críticas que en cualquier modo puedan recibir.