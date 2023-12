El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aclaró la semana pasada que el calendario podría ser modificado y señaló que se difundieron las fechas ante los rumores en redes sociales sobre presuntos acuerdos para las candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado.

Todo lo que salga antes (de la presentación de los resultados de las encuestas) y que no venga de la comisión de encuestas no se lo crean, que no los hagan sufrir, que no los hagan enojar, que no los vayan a engañar con noticias falsas , dijo el morenista el 19 de diciembre respecto de esas versiones.