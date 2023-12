En su conferencia matutina, López Obrador sostuvo que en política debe evitarse hacer el ridículo y equiparó esta condición con quienes durante años abusaron del poder mediante la entrega de materiales de construcción, despensas, frijol con gorgojo, puercos, cochinos, marranos, ¡cerdos! No les sirvió de nada, eso no funciona; es como la guerra sucia, no les ayuda .

Al cuestionar que se haya instaurado la releción de legisladores y alcaldes en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que habría que indagar en qué tiempo y quiénes votaron a favor de eso (repetir en los cargos públicos), a quiénes no les importó el lema de campaña del Apóstol de la Democracia, Francisco I. Madero, del sufragio efectivo, no relección .

También ratificó que se retirará al término de su administración, lo cual implicará cancelar toda alusión a la política. Ya no voy a tener ninguna relación, más que la familiar, y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política, que platiquemos de otras cosas. Pero cierro mi ciclo, ya me jubilo y no voy a poder atender, recibir a nadie. No voy a aceptar ninguna invitación a participar en nada, ni en México ni en el extranjero .

Aseveró que la próxima semana, el día 2, entregará el texto de su próximo libro a la editorial para su publicación en el primer semestre del año, según ha dicho.

“Hice el libro de los tres años, A la mitad del camino, y debí hacer los otros años, ¿no? Pero como no hay texto sin contexto, pues decidí hacer una recapitulación de todo, desde que empecé, desde luego lo general, y cosas que ya había escrito, pero vistas a la luz de los nuevos acontecimientos. Entonces, me va a salir un texto como de 800, 900 cuartillas.”