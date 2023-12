Enhorabuena por el regreso de Mexicana

L

uego de 13 años inactiva y abandonada, Mexicana de Aviación vuelve a cruzar los cielos como transporte público, rápido y cómodo para los connacionales y extranjeros. Las administraciones neoliberales la dieron por muerta; mejor dicho, ellos la quebraron deliberadamente en su ambiente pestilente de corrupción y traiciones. Hoy se puede decir que la puesta en servicio de la aerolínea por el gobierno de la República, puede en adelante, en corto y mediano plazos, traer expectativas de gran alcance, como la creación de empleos bien remunerados y la reactivación de la industria aérea, según las necesidades que se presenten. ¡Enhorabuena!

Luis Langarica Arreola

Duplicidad innecesaria de credenciales

La aplicación a ultranza de la teoría monetarista de Hayek y Milton Fredman por parte del presidente de Argentina, Javier Milei, nos regresa al debate de cuál debe ser el tamaño del Estado y su función económica y social. La historia nos muestra que un Estado obeso atrofia la economía, lo vivimos al final del gobierno de López Portillo en 1982, en que el Estado fue un organismo parasitario que se colocaba por encima de la sociedad; sin embargo, la crisis mundial del capitalismo de 1929 demostró que la mano invisible de la oferta y la demanda conduce al colapso económico y hace necesario un Estado que regule, redistribuya el ingreso, genere infraestructura y demanda efectivas; de bienestar, que amortigüe la lucha de clases. Pretender desaparecer al Estado al dejarle sólo labores de represión conduce a un grave conflicto social. El gobierno del presidente López Obrador ha logrado este equilibrio entre infraestructura y programas sociales. Felicitaciones, pero aún hay organismos paraestatales que deben ser revisados; en mi opinión, es el caso de la credencial del Inapam. Si mi INE dice que tengo la edad de un adulto mayor, ¿para que quiero otra credencial?

Emilio Vivar Ocampo

Reclamo a Santander por retener aguinaldo

Los días 15 y 16 de diciembre no se hizo el depósito de mi quincena en Santander. Me presenté el lunes 18 al colegio donde laboro y no se encontraba la persona de recursos humanos; por la tarde fui al banco y me dijeron que la institución no me había depositado. Al día siguiente comprobé que sí me habían hecho el depósito y el 21 de diciembre en el banco me indicaron que para el registro de mis pagos tenía que actualizar mis datos personales ¿No pueden avisar con anticipación? Lo hice y me aseguraron que en 72 horas se desbloqueaba mi tarjeta. Otra vez fui al banco, sucursal Zaragoza, el 26 de diciembre me dijo el ejecutivo que en 24 horas se hacia el desbloqueo. Ayer fui al cajero a las 17 horas y sigue bloqueada. ¿A quién puedo acudir si Santander me retiene dos quincenas de diciembre y mi aguinaldo, violando de manera flagrante la Ley Federal del Trabajo?