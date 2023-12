E

l presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que de los 110 mil reportes de desaparición de personas existentes el 22 de agosto, actualmente hay 92 mil, porque se ha confirmado la localización de 16 mil 681 individuos.

Hace dos semanas, la Secretaría de Gobernación (SG) presentó un balance de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, según el cual sólo se ha confirmado la desaparición de 12 mil 377, pues en el resto de los casos hay uno o varios datos faltantes que impiden tener certeza acerca de la situación de los ausentes. Estas cifras generaron una ola de indignación entre los familiares de víctimas de desaparición y los organismos que los respaldan, pues fueron interpretadas como un intento del gobierno federal de desaparecer a los desaparecidos ; es decir, de desentenderse de su responsabilidad de resolver esta grave crisis de derechos humanos.

En respuesta a los reclamos de particulares y organizaciones, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) explicó mediante un comunicado las categorías y subcategorías en que clasificó sus archivos, además de la correspondiente a quienes ya fueron localizados, la de los denominados ubicados (hay indicios de que se encuentran con vida o de que realizaron acciones después de la fecha en que se reportó su desaparición, pero no se les ha localizado de manera efectiva); la de ubicados sin vida (existen coincidencias con registros forenses, pero es necesaria la confirmación por parte de un familiar); la de sin indicios para la búsqueda (se confirmó la identidad de la persona, pero la información obtenida no es suficiente para su localización); aquellos en los que no es posible contactar al reportante para obtener más información, ya que se hizo un registro anónimo sin proporcionar datos de contacto; la de registros sin datos suficientes para corroborar identidad , y la de casos confirmados , en la que las denuncias fueron corroboradas por los propios familiares en la estrategia de búsqueda casa por casa o llamada telefónica.