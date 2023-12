Sputnik y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 28 de diciembre de 2023, p. 18

Quito. La ministra de gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, encargada también de la cartera del Interior, afirmó ayer que duda mucho de que el gobierno de México conceda el asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glas (2012-2018), al señalar que el ex funcionario no es un perseguido político.