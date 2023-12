De los corresponsales

Militantes de Morena realizaron protestas en los estados de Hidalgo y Colima en repudio a la imposición de candidatos a cargos de elección popular a niveles local y federal, con cuyos perfiles no están de acuerdo.

En la primera entidad, cerca de un centenar de inconformes provenientes de diversos municipios se presentaron en la sede estatal del partido, ubicada en el centro de Pachuca, para rechazar las candidaturas de ex priístas, ex panistas y ex perredistas, en particular la de Cuauhtémoc Ochoa, aspirante a senador.

Luego de permanecer por un lapso de dos horas fuera de las instalaciones del instituto político, tuvieron una reunión en el salón de usos múltiples con Marco Antonio Rico Mercado, dirigente estatal de Morena en Hidalgo.

Los asistentes señalaron que no hubo claridad en la metodología de la encuesta para definir a los candidatos al Senado que se dieron a conocer la semana pasada, por lo que exigieron transparencia.

Algunos de los quejosos reprocharon a Rico Mercado que no ha defendido ante los órganos partidistas nacionales las posturas de la militancia en contra de la designación de algunos perfiles, entre ellos el de Cuauhtémoc Ochoa, ex dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México y ex funcionario de Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.