También destacan las distinciones obtenidas por las cintas Adolfo, de Sofía Auza (Oso de Cristal del Jurado Joven, del Festival Internacional de Cine de Berlín), que contó con apoyo del Focine; Cuento de hadas, de Daniela Soria (Student Visionary Award, del Festival de Cine de Tribeca), y Lumbrensueño, de José Pablo Escamilla (Bisato d’Oro for the Cinema to Come, del Festival Internacional de Cine de Venecia).

Asimismo, los dos Emmy que obtuvo La Caída, dirigida por Lucía Puenzo, en las categorías de Mejor Película para Televisión y Mejor Actriz (para Karla Souza).

Referente de custodia

En tanto, al hacer honor a sus casi 64 años de historia, en el año que termina la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México siguió con la labor de rescatar, preservar, restaurar y difundir la memoria cinematográfica.

Tanto en su centro de documentación –que alberga una biblioteca especializada, así como una fototeca, hemeroteca y una videoteca disponibles para consulta pública–, como en sus laboratorios fotoquímico y digital, el taller de restauración, 15 bóvedas de películas y una de papel, en tres salas de proyección en el Centro Cultural Universitario y su emblemático Cinematógrafo del Chopo, se trabajó en diversos proyectos que se destacan en este resumen anual y que la convierte en referente confiable para la guarda y custodia de la memoria fílmica del mundo.

A su vez, la familia de Paul Leduc donó parte del acervo del cineasta para su resguardo y consulta pública. Por segunda ocasión en su historia, la UNAM recibió a los archivos de la Federación Internacional de Archivos Cinematográficos para celebrar el Congreso anual de archivos fílmicos y anunció el Premio FIAF 2023 para el mexicano Guillermo del Toro.

La Medalla Filmoteca UNAM se otorgó a Jodie Foster, Luis Estrada y Maribel Verdú. El Festival Internacional de Cine de la máxima casa de estudios anunció que por primera vez se realizaría del 1º al 11 de junio pasados.

El banco de imagen apoyó diversos proyectos nacionales e internacionales y se rindieron homenajes a Ignacio López Tarso y a El rey del barrio; además, se estrenó la serie de cápsulas El cine del tiempo bajo la conducción de la periodista especializada Gabriela Camacho.

La Filmoteca UNAM y la AMACC presentaron Bitácoras de restauración de la Filmoteca vol. 1: La barraca de Roberto Gavaldón; también sus novedades editoriales: Tercia de reyes: Spota, Gavaldón y Revueltas, de Carlos Martínez Assad, y Una era de cambio constante: Radiografía del cine mexicano 2021-2022, de Arturo Aguilar.

También llevó a cabo la sexta edición de Arcadia. Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, e inició el cine club Enfoques libres dirigido a aficionados de la comunidad universitaria, además de organizar, junto con otras instancias, actividades como seminarios, concursos y exhibiciones.