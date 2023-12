Merry MacMasters

Jueves 28 de diciembre de 2023

La inolvidable cantante de boleros y algo más Antonia del Carmen Peregrino Álvarez (1912-1982) ha regresado a Colombia en forma del libro Toña La Negra. La sensación jarocha, de Armando Pous Escalante. La presentación de esta biografía, editada por el gobierno de Veracruz, a través del área de Radiotelevisión, forma parte de la participación mexicana en la Feria de Cali que se desarrolla hasta el 30 de este mes.

Pous Escalante es investigador de música popular y coleccionista de soportes sonoros. Cuando abrió sus puertas la Fonoteca Nacional, en 2008, dejó en resguardo su colección de casi 50 mil piezas, entre discos de pasta, de 45 revoluciones, elepés, cintas y casetes. Se trata del acervo más grande y completo de la música mexicana.

Según el especialista, Toña tuvo gran impacto en Sudamérica por el género que cultivó. Además, sus boleros tienen un toque tropical. No es el bolero seco, como lo canta Pedro Vargas, por ejemplo. También influyó su forma de hablar, de origen costeño .

Todavía más a su favor, cantó en varias películas que se vieron en Sudamérica, entre ellas, María Eugenia (1942), Konga Roja (1943), La mulata de Córdoba (1945), Humo en tus ojos (1946), Revancha (1948), Callejera, Mujeres en mi vida y Amor de la calle (todas de 1949), En carne viva y Una gallega baila mambo (ambas de 1951). Revancha es el primer filme en que trabajan juntos Toña, el cantante Pedro Vargas y el compositor Agustín Lara, quien, se dice, le puso su nombre artístico.

Autor de un libro sobre Tlacotalpan, Pous Escalante se animó a escribir uno sobre la cantante ante la falta de biografías de una serie de personajes relacionados con la música , así como de los grandes compositores mexicanos. Su primer paso consistió en contactar a la familia de la intérprete. Al hacerlo se dio cuenta de que no existía un archivo dedicado a Toña, como en el caso de otros artistas. De allí que acudió a la hemeroteca para revisar las secciones de espectáculos, día tras día, de todos los periódicos para ver qué notas salían.

Sólo grabó 300 canciones