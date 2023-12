No hay punto de comparación con la generación que se tenía antes, como la propia Ana Guevara, Juan Pedro Toledo y Liliana Allen; en lo que se refiere al maratón las cosas se han complicado, se está pasando por un bache del cual espero nos recuperemos pronto. Las exigencias mundiales también han subido en pruebas de fondo , explicó Martínez, quien destacó las carreras de Laura Galván (5 y 10 mil metros), Citlali Moscote (maratón), Tonatiuh López (800 metros) y Alegna González (caminata).

Se está pasando por una mudanza generacional, lo que hace que no haya muchos resultados a escala internacional. Además, las marcas para competencias como Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos son muy exigentes. Nos estamos esforzando, pero todo es parte de un proceso.

Un cambio generacional, las exigentes marcas establecidas por World Athletics y la falta de respaldo económico son algunas de las causas por las que el atletismo no logra emerger en nuestro país.

Fue una gran experiencia de la que salí fortalecido e incluso logré la clasificación de varios deportistas a los Juegos Olímpicos. Aunque somos países de habla hispana se aprende mucho de cada cultu-ra y su mentalidad. Nunca dejé de estar activo y ahora me encuentro en México para aportar los conocimientos que me han dejado tres décadas de trabajo , añadió.

Martínez, quien también fue entrenador de atletas como el ecuatoriano Byron Piedra, campeón Iberoamericano en los 5 mil metros planos, pronosticó que la delegación mexicana de atletismo será pequeña.

Creo que el contingente para París 2024 no va a ser muy numeroso, ojalá me equivoque. En lo que a mí se refiere voy a tratar de darle la mejor preparación a mis deportistas, aunque no es una tarea fácil, porque el deporte de alto rendimiento es caro .

Hernández ya se encuentra clasificada a París y buscará mejorar su marca durante los meses previos a la justa veraniega; Diego es una de las promesas de los 5 mil metros con logros como una plata en los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023.