El novato se cree invencible y que toda la vida será beisbolista, hay que ubicarlos en la realidad, que es mejor estar preparados y no conformarse sólo con la parte deportiva: primero detectamos los obstáculos que tienen que ver con la integración social de una persona que migra a una sociedad distinta a la suya. Y también la poca preparación académica, porque son unos muchachitos, y eso les impedía ver que no sólo son deportistas y que no todos llegarán a Grandes Ligas. Por tanto hay que darles respaldos de otra naturaleza para la vida , explica la mexicana.

▲ La mexicana Mariana Patraca (arriba) conoce en primera persona la problemática que enfrentan los peloteros que sueñan con ser ligamayoristas. Foto Pablo Ramos

Patraca considera que el primer obstáculo tiene que ver con las herramientas emocionales, con aquello que los especialistas denominan salud mental. También, con una visión idealizada de lo que significa firmar con un equipo, sin pensar en el largo y complicado proceso para conseguir un puesto en el beisbol profesional.

Los niveles para llegar a Grandes Ligas son siete. Empieza en las academias en República Dominicana, después sigue el nivel Rookie, en Florida o Arizona, la clase A, la clase A Fuerte, Clase Doble A, Triple A y séptimo nivel serían las Grandes Ligas. No hay un patrón establecido sobre el recorrido para subir, eso dependerá del ritmo y desarrollo de cada jugador, si se lesiona algún titular y eso abre una puerta. El proceso suele ser de siete años, pero hay quien lo hace en cinco y quien tardó casi 10. No hay una regla , comenta Patraca y hace obvio que la mayoría no culmina en el cenit de esa escala.

Las Grandes Ligas son una organización que ha evolucionado no sólo respecto a la tecnología y el juego en sí mismo, expone Patraca. Han aprendido que el pelotero además de un atleta es un individuo y que hay una responsabilidad frente a esa realidad. La mánager, por propia experiencia de vida y académica, ha incorporado saberes en la formación de los jóvenes de academias en Diamondbacks.

Descubrir más habilidades

Parte del proyecto que tenemos implica hacerles ver que no sólo son deportistas y que no todos se van a dedicar a esta profesión o no en el nivel que ellos sueñan. Es importante que los chicos no interrumpan sus estudios académicos, que además desarrollen otras habilidades que les van a permitir integrarse de manera positiva si no continúan en el beisbol , explica.

Recuerda el caso de un joven que era muy hábil en el oficio de peluquería. Lo alentaron a continuar. Por diversas circunstancias no siguió en el beisbol, pero desarrolló el oficio de barbero y hoy es un exitoso peluquero de los jugadores de Grandes Ligas.