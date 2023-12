Omar González Morales

Periódico La Jornada

Jueves 28 de diciembre de 2023, p. 5

La colección de cuentos Playlist, de la escritora Raquel Castro (Ciudad de México, 1976), editados por Sb, es un puente para que los jóvenes sepan que todos tenemos al menos una canción que marca nuestra vida y que nos representa en varias etapas de la vida.

En entrevista con La Jornada, la escritora afirmó que el libro nació por su intención de retratar los escenarios de la cultura gótica mexicana: “Me peleaba con otros relatos que quería publicar, de ahí curiosamente nació mi primera novela Ojos llenos de sombra, pero me quedé con muchas anécdotas que no pude utilizar.

“Intenté hacer esta serie de spin-offs (relatos derivados) de esa historia, los cuales tomaron su propio camino y personalidad. Quise meterle mucha música y darle más peso, que no quedara sólo como trasfondo. Hay canciones que se vuelven parte importante de nuestra vida y, a pesar de lo que diga la letra, nosotros lo enlazamos con lo que vivíamos en esa época”, expresó Castro.

Los relatos comparten el título de canciones como Lust for Life, de Iggy Pop; The Man who Sold the World, de David Bowie, que compara con la versión que hizo la banda Nirvana, y Miniskirt, de Juan García Esquivel.

Con las letras, Raquel Castro conecta varios universos en los cuales los personajes se enfrentan a su propia inmadurez, las carencias económicas, las decepciones amorosas, el consumo de las drogas, el nihilismo y la falta de esperanza que suelen ser parte de la juventud.