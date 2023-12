V

olvimos a estar juntos, fueron las palabras que Rolando mencionó al abrazar a doña Ángeles y a don Ladislao, su madre y padre que después de 18 años se volvieron a encontrar. Cuando apenas cumplía 16 años salió de su pueblo Xindhó, región otomí en Hidalgo, rumbo a Estados Unidos. Sin saber español ni mucho menos inglés emprendió un viaje casi a ciegas. Dejó su pueblo, con la cabeza cargada de sueños, pero con enorme hueco en su corazón. Sabía qué tal vez ese beso que recibió de su madre podría ser el último. El 14 de diciembre, en una fría tarde de otoño en la iglesia episcopal Saint James en Queens, volvió a sentir el cálido abrazo de sus padres. Esta fue una de las 32 reunificaciones que se dieron en el marco del festival Encuentro de las Culturas, organizado por la iglesia de San Pedro en Manhattan, el colectivo oaxaqueño Raza Zapoteca y Pucomit. Familias de Hidalgo, Guerrero y Oaxaca se volvieron abrazar. El padre Fabián, a quien muchos comocen en Nueva York, fue el impulsor de este proyecto que vio la luz en diciembre de 2023.

Meses antes el padre Fabián visitó Guerrero. Caminó los agrestes senderos de la Montaña. En San Juan Puerto Montaña bendijo –bajo encargo–, los hogares que se construyeron con las remesas que mandan los migrantes y que irrumpen el panorama tan austero de las comunidades. Celebró casamientos y bautizó a más de un niño a su paso. En mayo pasado viajó a la comunidad de San Pablo Güilá, en los Valles Centrales de Oaxaca. Se reunió con los abuelos que tenían más de 20 o 30 años de no ver a sus hijos. Ahí les dijo que buscaría realizar un evento para que volvieran a estar juntos. El cura Fabián se fue con esa misión en mente y les prometió que buscaría una respuesta a su petición. Tras pensar mucho, encontró a Raza Zapoteca y Pucomit, ambas organizaciones se comprometieron en un proyecto para que las familias derrumbaran las fronteras.

Fueron meses de arduo trabajo. Se hicieron las gestiones para la obtención de pasaportes, pues es bien sabido que para las poblaciones indígenas o en contextos de vulnerabilidad es un camino cuesta arriba. Superado esto, se comenzó con los visados para entrar a EU. Fue un trabajo de mucho detalle, entrevistas con cada una de las personas solicitantes, conocieron sus historias y sobre todo, su gran motivación para llegar al país del norte.

Pareciera que lo más difícil ya estaba hecho; no fue así. Ahora se enfrentaban a la espera interminable de la fecha de la cita, que en muchos casos es un lujo que no se tiene. Esa es la historia de don Celedonio, originario de la comunidad nahua de El Carmen, en la Costa Chica de Guerrero, que está muriendo. Desde 2019 libra la batalla contra el cáncer, esto sumado a la insuficiencia renal que ha desarrollado en los últimos años. Hace unas semanas le fue extraída una parte del intestino. Aguantó estoicamente, pues tenía la esperanza de volver abrazar a sus tres hijos que viven en Nueva Jersey. Al conocer de el caso, el equipo de la senadora Jessica Ramos hizo lo imposible para agilizar su visado y conseguir que don Celedonio se despidiera de su familia. No fue fácil. Se enfrentó a un primer rechazo del consulado ante su solicitud, pero no perdió la fe. Se sumaron al impulso dos congresistas demócratas, Grace Meg y Alexandria Ocasio-Cortez ambas de familias migrantes, quienes tomaron como propia esta lucha.