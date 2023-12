E

l cierre del quinto año de gobierno ha llegado. Lo que resta para completar este corto sexenio son unos cuantos meses. Por lo pronto, el Presidente se aplica a inaugurar sus obras insignia y algunas que otras de complemento. Poco importa que ciertas de ellas estén todavía en proceso de finiquito. La explicación para tal falta se puede encontrar en la urgencia de darles el acabado final y no dejarlas inconclusas. Poner fechas perentorias ayuda a conciliar la prisa con la calidad, puesto que están destinadas a servir. De este modo trepidante, lo comprometido se torna un acicate de trabajo ante la ciudadanía.

Pero no toda la población recibe con beneplácito lo que sucede. Hay porciones de la sociedad que se resisten a conceder cualquier triunfo, o logro, cuando éste se puede atribuir al mandatario federal. Todo lo que de esa altura política provenga queda bajo escrutinio negativo. Más aún, menosprecio y pronóstico de ineficacia, fracaso o ansias de poder concentrado. Es notable la oposición que ya se prolonga por estos cinco años transcurridos. No han cedido ni un solo día. Sus sentencias condenatorias no han parado. Al contrario, llegan a situarse ante el mismo ridículo que acarrea incredulidad popular ante tan consistente modo de enfocar la realidad circundante. Al país mismo lo sitúan al borde del precipicio. Poco importa que la economía hasta haya escalado lugares en el ranking mundial. Se sigue afirmando que todo está a punto de desmoronarse. Las grandes obras emblemáticas de esta administración reciben epítetos al por mayor. La refinería de Dos Bocas es un monumento inservible que no producirá gasolina alguna y ya cuesta el doble de lo presupuestado. El aeropuerto Felipe Ángeles es una central camionera que apenas compite con aeropuertos pequeños de provincia. El Tren Maya ha sido un agente depredador de selva y ruinas antiguas. Y, para terminar, el consecutivo desprecio, al ferrocarril interoceánico lo catalogan como proyecto sin sentido alguno. La apertura de 12 parques industriales, ya concesionados, pasan desapercibidos. En uno de ellos se desarrollará un novedoso y enorme proyecto de hidrógeno verde. Las conexiones que esta visionaria y prometedora obra de mexicanos esforzados quedarán, según visionarios críticos, en el franco olvido. Hasta la misma preferencia por el sur/sureste pasa a formar parte de la falta de planeación y sólo obedece a la obsesión del señor al mando desde su palacio. Puras improvisaciones sin rumbo maestro que los haga eficientes.