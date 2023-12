Georgina Saldierna, Emir Olivares, Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de diciembre de 2023, p. 10

A los 77 años, Armando Guadiana Tijerina, senador de Morena con licencia y empresario coahuilense, falleció en la madrugada de ayer en Monterrey, Nuevo León, tras perder la lucha que libro contra el cáncer durante ocho años.

Luego de conocerse el deceso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Senado y políticos de diversos signos políticos lamentaron la partida del legislador y expresaron sus condolencias a los deudos.

En su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal externó su pésame por el fallecimiento de su amigo y recordó que tuvo la oportunidad de conocer a Guadiana hace ya varios años, y a pesar de que tuvieron diferencias nunca chocamos, nos respetábamos .

Relató que en la reciente elección en Coahuila, en la que el senador fue el candidato del partido guinda, se dio una diferencia entre ellos.

“Él había declarado algo en contra de Morena o en contra mía, creo que de Morena. En ese entones yo todavía participaba activamente, en los tiempos libres, en las decisiones del movimiento… del que soy parte, y me preguntaron por qué no se le dejaba fuera en la encuesta, y dije que no, a nadie hay que dejar afuera”.

Así, agregó López Obrador, Guadiana ganó la encuesta y fue el candidato.